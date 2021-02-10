Вклади у банках-учасниках Фонду гарантування за рік зросли на 133 мільярди

Протягом 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) зросла на 133,12 млрд грн - до 607,56 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Станом на 1 січня 2021 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 607,56 млрд грн, що на 28,1% або 133,12 млрд грн більше, ніж на 1 січня 2020 р. (474,44 млрд грн)", - йдеться в повідомленні.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок січня 2021 року: вклади у гривні – 357,36 млрд грн (+77,88 млрд грн за рік), вклади в іноземній валюті – 250,20 млрд грн (+55,24 млрд грн за рік).

Вклади 98,0% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тис. грн, а тому повністю підпадають під гарантії ФГВФО. Загальна сума цих вкладів складає 238,65 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,3%, а сума їх вкладів на 1 січня 2021 року склала 53,65 млрд грн (8,8% від загальної суми вкладів), що на 21,25 млрд грн більше ніж на початок 2020 року.

Як відомо, з 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб-підприємців. Станом на 1 січня 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб становила 474,44 млрд грн.