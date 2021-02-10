Нафта дешевшає навіть на тлі зменшення запасів в США
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $61,00 за барель, що на $0,09 (0,15%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,16 (0,27%) - до $58,20 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $61,09 і $58,36 відповідно.
Brent і WTI завершили торги 9 лютого на максимумах з січня 2020 року. Вартість Brent зросла у вівторок за підсумками восьмої сесії поспіль, WTI дорожчала сім сесій підряд.
За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти ув країні за тиждень, що завершився 5 лютого, скоротилися на 3,5 млн барелів. Запаси в пункті доставки Кушинг, штат Оклахома, впали на 1,4 млн бар. У той же час, запаси бензину зросли на 4,8 млн бар. при прогнозному зростанні на 1,8 млн бар.
"При тому що динаміка пропозиції на нафтовому ринку є ясною і стійкою, увагу трейдерів зосереджено на перспективах попиту. Вакцинація, що продовжується, деяке зниження захворюваності на COVID-19, а також очікування прийняття нового пакету стимулів у США покращують перспективи попиту", - наголошується в огляді експертів Sevens Report Research.
Експерти, однак, наголошують, що технічні індикатори вказують на можливу корекцію цін на нафту після тривалого підйому. Крім того, є побоювання, що підвищення цін буде сприяти нарощуванню видобутку деякими виробниками нафти.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 60,94 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 61,22 долара за барель, що на 4 центи нижче за рівень закриття торгів ($61,26).