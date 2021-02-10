Нафта дешевшає навіть на тлі зменшення запасів в США

Ціни на нафту знизилися в середу, 10 лютого, незважаючи на зменшення запасів в США, яке супроводжувалося більшим, ніж очікувалося, збільшенням товарних запасів бензину.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $61,00 за барель, що на $0,09 (0,15%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,16 (0,27%) - до $58,20 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $61,09 і $58,36 відповідно.

Brent і WTI завершили торги 9 лютого на максимумах з січня 2020 року. Вартість Brent зросла у вівторок за підсумками восьмої сесії поспіль, WTI дорожчала сім сесій підряд.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти ув країні за тиждень, що завершився 5 лютого, скоротилися на 3,5 млн барелів. Запаси в пункті доставки Кушинг, штат Оклахома, впали на 1,4 млн бар. У той же час, запаси бензину зросли на 4,8 млн бар. при прогнозному зростанні на 1,8 млн бар.

"При тому що динаміка пропозиції на нафтовому ринку є ясною і стійкою, увагу трейдерів зосереджено на перспективах попиту. Вакцинація, що продовжується, деяке зниження захворюваності на COVID-19, а також очікування прийняття нового пакету стимулів у США покращують перспективи попиту", - наголошується в огляді експертів Sevens Report Research.

Експерти, однак, наголошують, що технічні індикатори вказують на можливу корекцію цін на нафту після тривалого підйому. Крім того, є побоювання, що підвищення цін буде сприяти нарощуванню видобутку деякими виробниками нафти.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 60,94 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 61,22 долара за барель, що на 4 центи нижче за рівень закриття торгів ($61,26).