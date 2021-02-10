Приватні ТЕС порушили ліцензійні умови щодо мінімальних запасів вугілля - Герус

Приватні компанії вугільної генерації електроенергії не виконали ліцензійних умов щодо мінімально необхідних запасів вугілля на складах ТЕС, і до них можуть застосувати штрафні санкції.

Про це в ефірі "5-го каналу" сказав депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, передає Укрінформ.

"Є очевидний факт – порушені правила гри. Як у футболі, є прописані правила гри. Якщо хтось їх порушує, він отримує жовту або червону картку. В цьому випадку були порушені правила гри – ті мінімальні норми, які встановлені – гарантовані запаси – вони не були дотримані компаніями, а це передбачено в їхніх ліцензійних умовах. І ці правила були написані давно, всі про них знали. Відповідно, далі має бути санкція", – наголосив він.

За словами депутата, саме приватні генерувальні компанії винні у поточній ситуації у вугільній енергетиці.

"Фактична цифра менша, ніж прорахована. Але фактична цифра – це не розрахунки чиновників, а скільки компанії завезли на склади. Є три компанії – це найбільша компанія "ДТЕК", далі компанія "Центренерго" і компанія "Донбасенерго". З них лише в "Центренерго" контрольний пакет акцій належить державі", – зазначив Герус.

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"Регулятор каже, що до кінця цього тижня він завершує свою перевірку. Сподіваємося, там будуть названі і причини, і відповідальні, і будуть санкції", – сказав голова комітету ВР з питань енергетики та ЖКП.

Водночас Герус погоджується, що реакція Міненерго на катастрофічну ситуацію з запасами вугілля на приватних ТЕС запізнилася щонайменше на місяць.

Нагадаємо: нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг планує завершити перевірки на теплоелектростанціях до 12 лютого та допускає зниження запасів в усіх компаніях.

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною, а щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС - це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України.