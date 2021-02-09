Мінфін позичив на внутрішньому ринку ще 13 мільярдів

Міністерство фінансів 9 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 13,08 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 9 лютого 2021 року до державного бюджету залучено 13 085 101 271,57 грн", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 2 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету майже 5,3 млрд грн.