Мінфін позичив на внутрішньому ринку ще 13 мільярдів
Укрінформ
Міністерство фінансів 9 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 13,08 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Мінфіну.
"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 9 лютого 2021 року до державного бюджету залучено 13 085 101 271,57 грн", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 2 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету майже 5,3 млрд грн.