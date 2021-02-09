НБУ залишив без змін критерії розподілу банків на групи

НБУ залишив без змін критерії розподілу банків на групи

Укрінформ
Національний банк залишив без змін критерії розподілу банків на групи на 2021 рік

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України визначив критерії для окремих груп банків на 2021 рік.

Відповідно до рішення комітету від 5 лютого 2021 року № 40 передбачені такі групи: банки з державною часткою (частка держави понад 75% статутного капіталу); банки іноземних банківських груп; банки з приватним капіталом (приватні інвестори володіють не менш як 50% статутного капіталу).

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Такий розподіл Національний банк використовуватиме під час здійснення аналізу діяльності банківської системи України.

До групи банків з державною часткою увійшли: АТ "Укрексімбанк", АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АБ "Укргазбанк", ПАТ "Розрахунковий центр".

До групи банків іноземних банківських груп увійшли 20 банків та з приватним капіталом - 48 банків.

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