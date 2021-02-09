Уряд розблокував проведення деяких видів перевірок

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову «Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок».

Як передає Укрінформ, документ розміщений на Урядовому порталі.

Постановою КМУ розблокував тимчасово зупинені документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не були завершеними;

документальні перевірки суб’єктів господарювання реального сектору економіки, які сформували податковий кредит за рахунок оформлення ризикових операцій з придбання товарів або послуг ;

документальні позаплановані перевірки платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями або валютної виручки за експортними операціями.

Як повідомлялося, Верховна Рада ввела мораторій на проведення податкових перевірок 18 березня 2020 року у зв'язку з жорстким карантином. Відтоді мораторій продовжували кілька разів, проте змінами в закон про держбюджет на 2020 рік від 17 вересня передбачили його обмеження.