Майже 70% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою

Економічну ситуацію в країні як «дуже погану» або «досить погану» оцінюють 69% українців, 26% — як «не погану і не добру», лише 2% — як «добру» або «дуже добру».

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова «Оцінка ситуації в країні, довіра до політиків, електоральні орієнтації громадян (січень-лютий 2021 р.)», передає Укрінформ.

Дещо краще оцінюють опитані рівень добробуту своєї родини (43% оцінюють його як «дуже» або «досить» поганий, 46% — як «не поганий і не добрий»), 7% — як «добрий» або «дуже добрий».

Згідно з даними опитування, лише 14% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 70% дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямі.

Як зазначають автори дослідження, громадяни не надто вірять у швидкі зміни в економічній сфері: лише 7% вважають, що у найближчі три місяці економічне становище країни зміниться на краще, 8% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини. Помітно частіше у найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 32% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 24% — що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини. Однак найбільш поширена думка, що ситуація за три місяці істотно не зміниться (відповідно 48% і 53% не очікують змін у цих сферах). Разом з тим, очікування змін в економічній сфері є менш песимістичними, ніж у грудні минулого року (тоді погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих трьох місяців очікували 41% опитаних, а погіршення добробуту власної родини — 32%).

Очікування змін у найближчі 2-3 роки є суперечливими: частки респондентів, які очікують за цей період, що економічна ситуація в країні та добробут родини покращаться, погіршаться або не зміняться, мало відрізняються і перебувають в діапазоні від 19 до 25%.

«16% опитаних вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 51% — що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, а 20% — що не здатна їх подолати», — йдеться також у повідомленні.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.