Пуск ядерної установки ХАЕС-2: у держінспекції підвердили видачу дозволу

Державна інспекція ядерного регулювання України 9 лютого 2021 року прийняла рішення про видачу дозволу на пуск ядерної установки енергоблока № 2 Хмельницької АЕС після проведення планово-попереджувального ремонту.

Як передає Укрінформ, про це Держатомрегулювання повідомляє в Фейсбуці.

Зазначається, що за результатами розгляду інформації експлуатуючої організації прийнято рішення про видачу окремого письмового дозволу на пуск ядерної установки енергоблока № 2 Хмельницької АЕС після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони.

Готовність енергоблоку №2 ВП ХАЕС до пуску після планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони реактора розглянули 9 лютого 2021 року під час онлайн-наради, що відбулась під головуванням голови - головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Григорія Плачкова, за участю представників ДП «НАЕК «Енергоатом», спеціалістів ВП ХАЕС, Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки та державних інспекторів Держатомрегулювання.

У ході планово-попереджувального ремонту було виконано заплановані заходи з підвищення рівня безпеки енергоблоку, модернізації обладнання важливих для безпеки систем. Енергоблок пройшов післяремонтні випробування.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що з 15 лютого очікується підключення до мережі енергоблоку №2 Хмельницької АЕС, що має позитивно позначитися на енергопостачанні.

Енергоблок №2 ХАЕС був виведений в планово-попереджувальний ремонт на 198 діб 29 серпня 2020 року. Така тривалість ремонту обумовлена реалізацією заходів комплексної зведеної програми підвищення безпеки.