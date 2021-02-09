Ціни на нафту зростають на тлі скорочення поставок

Ціни на нафту у вівторок, 9 лютого, зросли до найвищого рівня за 13 місяців на тлі скорочення поставок і очікуваннях повернення до доковідной моделі споживання в міру виходу з кризи.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $61,05 за барель, що на $0,49 (0,81%) вище за ціну попередніх торгів.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркській товарної біржі NYMEX становить $58,44 за барель, що на $0,47 (0,81%) вище попередньої сесії. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $60,56 і $57,97 відповідно.

Ціни на Brent і WTI перебувають на найвищому рівні з січня 2020 р. Ціни на обидва контракти зростають сьому сесію поспіль, що стало найтривалішою серією збільшення цін з січня 2019 р.

Добровільне скорочення пропозиції Саудівською Аравією в лютому і березні на додаток до скорочення пропозиції з боку виробників з Організації країн-експортерів нафти і їх союзників спричинило значне скорочення поставок і врівноважування світових ринків.

«Прогрес в сфері стимулювання економіки США і оптимізм щодо розгортання та впливу вакцин на решту 2021 року, а також дещо ослаблений долар США допомагають відновленню ринку. У той же час неоднозначні новини про вплив нинішніх вакцин на південноафриканський штам змушують інвесторів виявляти стриманість», - сказав Стівен Іннес, головний стратег з глобальних ринків брокерської компанії Axi.

Аналітики також відзначають ознаки відновлення попиту на нафту в усьому світі. Імпорт в Китай минулого тижня досяг шестимісячного максимуму. В Індії попит повертається до рівня, який спостерігався до пандемії, завдяки зростанню автомобільного трафіку. Тим часом США в січні стали найбільшим покупцем своєї власної нафти.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 61,10 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 60,67 долара за барель, що на 3 центи нижче рівня закриття торгів ($60,70).