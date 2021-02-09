Ціни на нафту зростають на тлі скорочення поставок
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $61,05 за барель, що на $0,49 (0,81%) вище за ціну попередніх торгів.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркській товарної біржі NYMEX становить $58,44 за барель, що на $0,47 (0,81%) вище попередньої сесії. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $60,56 і $57,97 відповідно.
Ціни на Brent і WTI перебувають на найвищому рівні з січня 2020 р. Ціни на обидва контракти зростають сьому сесію поспіль, що стало найтривалішою серією збільшення цін з січня 2019 р.
Добровільне скорочення пропозиції Саудівською Аравією в лютому і березні на додаток до скорочення пропозиції з боку виробників з Організації країн-експортерів нафти і їх союзників спричинило значне скорочення поставок і врівноважування світових ринків.
«Прогрес в сфері стимулювання економіки США і оптимізм щодо розгортання та впливу вакцин на решту 2021 року, а також дещо ослаблений долар США допомагають відновленню ринку. У той же час неоднозначні новини про вплив нинішніх вакцин на південноафриканський штам змушують інвесторів виявляти стриманість», - сказав Стівен Іннес, головний стратег з глобальних ринків брокерської компанії Axi.
Аналітики також відзначають ознаки відновлення попиту на нафту в усьому світі. Імпорт в Китай минулого тижня досяг шестимісячного максимуму. В Індії попит повертається до рівня, який спостерігався до пандемії, завдяки зростанню автомобільного трафіку. Тим часом США в січні стали найбільшим покупцем своєї власної нафти.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 61,10 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 60,67 долара за барель, що на 3 центи нижче рівня закриття торгів ($60,70).