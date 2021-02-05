Мінекономіки готує макропрогноз на 2022-2024 роки

Мінекономіки готує макропрогноз на 2022-2024 роки

Укрінформ
Мінекономіки розпочало роботу над розробленням чергового Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Перший етап розроблення проєкту Прогнозу передбачає формування сценарних умов та їх розгляд співвиконавцями (ЦОВВ та державними органами)", - йдеться у повідомленні.

Дані сценарні умови, що відповідно до порядку розроблення проєкту Прогнозу були 1 лютого направлені співвиконавцям, є попередніми і в подальшому при формуванні прогнозу будуть уточнені.

Дані припущення розраховані з урахуванням останніх тенденцій, які сформовані на світовому та внутрішньому ринках.

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Фінальні прогнози будуть включати також коригування відповідно до останніх рішень Офісу Президента, уряду і парламенту щодо захисту населення від зростання цін на енергоносії, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням тарифів відбулася низка протестів у різних регіонах.

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29 січня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету, що передбачають виділення 1,4 млрд грн компенсацій для громадян із електроопаленням.

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