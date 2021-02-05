У Раді зареєстрували законопроєкт, який спростить приєднання до електромереж – Герус

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №5009, ухвалення якого спростить процедуру приєднання до електричних мереж.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зазначється, що метою законопроєкту №5009 є суттєве спрощення процедури приєднання до електричних мереж електроустановок замовників, скорочення кількості документальних процедур, зменшення витрат часу замовників на приєднання, запровадження механізму «єдиного вікна» для подачі замовника звернень, заяв, запитів та отримання інформації, необхідної для проєктування та здійснення будівельно-монтажних робіт.

"Станом на 2019 рік в рейтингу Світового банку Doing business за параметром легкості приєднання до електричних мереж Україна займає 128 місце із 189 країн світу. При цьому, зазначена позиція України залишається майже не змінною з 2016 року. Процедура приєднання до електричних мереж є складною, забюрократизованою та довготривалою", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

У документі зазначається, що на сьогоднішній день для приєднання, наприклад, невеликої пекарні чи виробничого приміщення (цеху) до електричних мереж підприємцю необхідно витратити більше 280 днів.

"Важливо, що на практиці відбудеться полегшення можливості ведення підприємницької діяльності. Наш законопроєкт націлений на спрощення земельних відносин, дозвільних процедур від самого обленерго, на роботу механізму «єдиного вікна» і на те, щоб обленерго «під ключ» здійснювало спрощену процедуру приєднання споживачів до 1 МВт, якими і є невеликі підприємства", - прокоментував законодавчу ініціативу Андрій Герус.

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За його словами, строки приєднання до електричних мереж буде скорочено у 2,5 раза.

«Таким чином, від початку дозвільних процедур до моменту приєднання буде проходити набагато менше часу і це буде стимулювати підприємства розвиватися, відкривати нові потужності, створювати робочі місця», - наголосив голова Комітету.

Серед основних негативних факторів, які покликаний усунути законопроєкт, називаються:

- складна і забюрократизована процедура оформлення прав на земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів енергетики;

- непрозора та забюрократизована процедура узгодження проєктно-кошторисної документації із зацікавленими сторонами, зокрема органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- наявність необґрунтованих та складних бюрократичних процедур, значної кількості необхідних погоджень, довідок тощо.