Кількість учасників небанківського ринку в січні зменшилася на 59 установ - НБУ

В Україні станом на 31 січня 2021 року діє 73 банки та 2006 учасників ринків небанківських фінансових послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що кількість учасників небанківського ринку в січні зменшилася з 2065 до 2006. Наразі небанківський ринок складається зі 190 ризикових (non-life) та 20 лайфових (страхування життя) страховиків, 301 ломбарду (було 302), 318 кредитних спілок (було 322), 143 лізингових компаній (було 146), 969 фінансових компаній (було 1020), 65 страхових брокерів. На платіжному ринку працює 36 платіжних систем, створених резидентами, та 13 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 31 грудня 2020 року в Україні діяло 73 банки та 2065 учасників ринків небанківських фінансових послуг.

Як відомо, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.