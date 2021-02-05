Бізнес рекомендує вдосконалити законодавчу базу для конкурсів щодо розподілу продукції

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування рекомендує прийняти за основу законопроєкт №4344, яким удосконалюється процедура проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Європейська бізнес-асоціація (ЕВА).

"3 лютого Комітет ВРУ з питань екологічної політики та природокористування рекомендував прийняти за основу законопроєкт №4344. Асоціація наголошує на важливості цього документа, який сприятиме вирішенню основних проблем слабкого розвитку вітчизняного надрокористування", - підкреслили в ЕВА.

Як наголошується у пояснювальній записці до проєкту, закон покликаний врегулювати проблеми, які були виявлені під час проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції та підготовки текстів зазначених угод із застосуванням чинного Закону України «Про угоди про розподіл продукції».

З урахуванням виявлених проблем, проєктом пропонується вдосконалити передбачену законом процедуру проведення конкурсів.

Зокрема, пропонується уточнити умови проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції та вдосконалити критерії оцінки пропозицій учасників конкурсу.

Пропонується забезпечити відкритість та публічність діяльності Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції шляхом онлайн-трансляції її засідань

Передбачено збільшення строку між публікацією оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції та граничним строком подання заявки на участь у конкурсі з одного до трьох місяців для суходолу та шести місяців – для шельфу. На думку членів ЕВА, це забезпечить учасникам конкурсу достатній час для детального аналізу запропонованих лотів і підготовки якісних та конкурентоспроможних заявок.

З метою зниження ризиків корупції пропонується скасувати наявну на сьогодні можливість укладення УРП без конкурсу щодо родовищ корисних копалин із незначними запасами. Це важливо тому, що нині немає прозорих критеріїв та показників щодо віднесення запасів до категорії незначних.

Передбачено заборону бути інвестором за УРП особам, пов’язаним із державою-агресором.

Крім того, проєктом закону пропонується виключити з Кодексу України про надра неактуальну норму щодо необхідності передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння через її невідповідність чинному законодавству та сучасній практиці надрокористування.

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Як повідомлялось, 31 грудня 2020 року уряд підписав із переможцями аукціонів перші угоди про розподіл продукції на семи газоносних ділянках. Ще одну угоду - щодо ділянки Варвинська - Міністерство енергетики підписало 14 січня.

У результаті підписання восьми угод, сфера видобутку вже отримала перші 10 млрд грн інвестицій.

За даними Держстату, у 2019 році частка добувної промисловості та розроблення кар’єрів становила 222,3 млрд гривень, або 5,59 % обсягу ВВП України. При цьому розробляється тільки третина розвіданих родовищ.