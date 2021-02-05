ВАКС продовжить розгляд справи «Трейд Коммодіті» 18 лютого

ВАКС продовжить розгляд справи «Трейд Коммодіті» 18 лютого

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд 18 лютого продовжить розгляд справи щодо ймовірної розтрати 58 млн гривень держкоштів під закупівлі палива для Міноборони, одним з фігурантів якої є ексзаступник міністра оборони Ігор Павловський.

Про це у Телеграмі інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Укрінформ.

«04.02.2021 у ВАКС відбулось засідання, на якому продовжено дослідження доказів у справі про обвинувачення колишнього заступника міністра оборони, директора та працівника відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, службовця Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони та представника ТОВ «Трейд Коммодіті» у розтраті коштів держбюджету в особливо великому розмірі під час закупівлі палива для Міноборони на загальну суму понад 58 млн гривень. Наступний розгляд у справі призначено на 18.02.2021», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, за результатами розгляду було долучено та досліджено 2 томи письмових матеріалів.

Як повідомлялося, 8 жовтня 2019 року обвинувальний акт у справі скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

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