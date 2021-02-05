ВАКС продовжить розгляд справи «Трейд Коммодіті» 18 лютого

Вищий антикорупційний суд 18 лютого продовжить розгляд справи щодо ймовірної розтрати 58 млн гривень держкоштів під закупівлі палива для Міноборони, одним з фігурантів якої є ексзаступник міністра оборони Ігор Павловський.

Про це у Телеграмі інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Укрінформ.

«04.02.2021 у ВАКС відбулось засідання, на якому продовжено дослідження доказів у справі про обвинувачення колишнього заступника міністра оборони, директора та працівника відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, службовця Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони та представника ТОВ «Трейд Коммодіті» у розтраті коштів держбюджету в особливо великому розмірі під час закупівлі палива для Міноборони на загальну суму понад 58 млн гривень. Наступний розгляд у справі призначено на 18.02.2021», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за результатами розгляду було долучено та досліджено 2 томи письмових матеріалів.

Як повідомлялося, 8 жовтня 2019 року обвинувальний акт у справі скеровано до ВАКС для розгляду по суті.