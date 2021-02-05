Держгеонадра у січні залучила 73 мільйони інвестицій у видобування

Державна служба геології та надр України у січні 2021 року на аукціонах із продажу спецдозволів залучила до Державного бюджету України понад 73 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.

"За результатами першого місяця роботи у 2021 році Держгеонадрам вдалося провести прозорі аукціони з продажу 11-ти спецдозволів та залучити до Державного бюджету України понад 73 млн грн прямих надходжень", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що в результаті відкритої конкурентної боротьби ціна лотів зростала у десятки разів, а деякі лоти показали рекордний стрибок вартості: у 270 разів (ділянка Німщин, піщано-гравійна сировина) та у 142 рази (Тишівницька ділянка, піщано-гравійна суміш).

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Голова Держгеонадр Роман Опімах зазначив, що Державна служба геології та надр планує залучити до Держбюджету принаймні 750 млн грн з продажу спецдозволів.

Як повідомляв Укрінформ, наступний аукціон відбудеться 11 лютого: інвесторам пропонують 15 ділянок із бурштином, торфом, пісковиками, підземними питними водами.