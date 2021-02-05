Абрамовський розповів про плани уряду щодо розвитку мінерально-сировинної бази

Уряд планує до 2030 року вкласти понад 6 млрд грн у розвиток мінерально-сировинної бази - Абрамовський

Про це сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський під час четвертої зустрічі публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З 2010 по 2020 рік обсяги фінансування мали скласти 10,7 млрд грн. Насправді ці обсяги залишилися на рівні трохи більше 1,2 млрд грн, а ще й освоювалися не завжди ефективно, тому галузь в занепаді. Наша пропозиція – за 4 майбутні роки 2,76 млрд грн і з 2026 по 2030 рік – ще 3,53 млрд грн. За рахунок цього ми хочемо, щоб безперервно оновлювалась мінерально-сировинна база і наповнення економічного паспорта в Україні», - заявив Абрамовський.

Він додав, що уряд планує відцифрувати відомості щодо надрокористувачіви, впровадити сучасні цифрові рішення, такі як електронні аукціони, електронна карта корисних копалин, впровадження кабінету нардрокористувача. Наразі вся геоінформація та відомості про земельні ділянки оновлюються на Національному порталі геопросторових даних.

«Контури діючих спецдозволів вже нанесені (на електронну карту - ред.), інформація про земельні ділянки та ПЗФ вже нанесені, нафтогазові свердловини. Практично реалізовано контури корисних копалин. І в процесі - геологічна будова надр, артезіанські свердловини, зони природного ризику, зсувів, карсти, порушені землі і зона мінералізації теж в роботі», - сказав міністр.

За його словами, велика увага приділяється створенню електронного кабінету надрокористувача.

«В три етапи ми хочемо впровадити цей кабінет. Розробку модуля і системи ми хочемо завершити в першому кварталі. В другому кварталі - запуск і тестування. І введення в експлуатацію електронного кабінету в третьому кварталі поточного року», - заявив міністр.

Підсумовуючи, він зазначив, що останніми роками галузь була в занепаді, але нині уряд чітко визначив, що треба зробити, щоб галузь приносила кошти в бюджет України.

Як повідомляв Укрінформ, Національна економічна стратегія-2030 розробляється робочою групою Кабінету Міністрів України на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 розпочалося 22 січня та триватиме до 10 лютого.