Новий закон про фінансовий лізинг розширить сфери його використання - НБУ

Новий закон про фінансовий лізинг створить передумови для розширення його сфери використання - НБУ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Відбулася подія, на яку лізингова галузь очікувала багато років, адже попередня редакція закону про фінансовий лізинг діяла з 2004 року. З того часу у галузі накопичилося чимало проблем, які потрібно було вирішити на законодавчому рівні. Закон дозволить врегулювати ці зміни та запровадити низку нововведень, які узгодять його з іншими законодавчими актами. Новий закон створить нові можливості для лізингових компаній, стимулюючи розвиток цього ринку», – сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Закон гармонізує та узагальнює визначення фінансового лізингу, які застосовуються в різних актах законодавства, чим посилює правову визначеність в питанні регулювання фінансового лізингу.

Серед нововведень закону варто виокремити посилення вимог щодо захисту прав споживачів послуг фінансового лізингу, надання чіткого визначення договору фінансового лізингу, врегулювання порядку набуття лізингоодержувачем права власності на предмет лізингу у кінці строку лізингу.

Також документ встановлює порядок припинення договору фінансового лізингу у разі значного прострочення лізингових платежів. Це забезпечить захист прав і інтересів добросовісних сторін договору. Крім того, закон визначає можливість передачі предмету лізингу в суборенду та врегульовує правила здійснення такої передачі.

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Законом також усувається розбіжності щодо форми, в якій має бути укладений договір фінансового лізингу та узгоджені вимоги закону з вимогами законодавства про фінансовий моніторинг.

Державне регулювання та нагляд на ринку фінансового лізингу здійснює Національний банк. Ухвалення закону дозволить істотно розширити використання лізингу як альтернативи довгострокового фінансування придбання транспорту, обладнання, іншої техніки та нерухомості.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон №1111 "Про фінансовий лізинг".