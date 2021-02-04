Зеленський звільнив Марію Процишен з посади державного уповноваженого АМКУ

Зеленський звільнив Марію Процишен з посади державного уповноваженого АМКУ

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Марію Процишен з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

Відповідний указ Президента №46/2021 розміщений на сайті глави держави, передає Укрінформ.

Звільнити Процишен Марію Вікторівну з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України”, - йдеться у тексті указу.

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Марію Процишен було призначено на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України Указом Президента України 29 червня 2015 року.

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