Зеленський звільнив Марію Процишен з посади державного уповноваженого АМКУ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Марію Процишен з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.
Відповідний указ Президента №46/2021 розміщений на сайті глави держави, передає Укрінформ.
“Звільнити Процишен Марію Вікторівну з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України”, - йдеться у тексті указу.
Марію Процишен було призначено на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України Указом Президента України 29 червня 2015 року.