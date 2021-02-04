Валютна весна, або Як на гривню вплине посівна

Найтяжчі для гривні місяці скінчилися, кажуть експерти, наступає період її традиційного сезонного зміцнення

Останні тенденції на валютному ринку, де нині спостерігається повільне, але планомірне зміцнення гривні, свідчать про певну активізацію економічних процесів в країні. Сьогодні валютний курс коливається близько 28 грн за долар і має стійку тенденцію до стабілізації та незначного зміцнення національної валюти. Спираючись на багаторічні спостереження, експерти кажуть – гривню в цей період традиційно підтримує підготовка до посівної кампанії. Укрінформ розбирався, як довго це може тривати.

Які підвалини закладеш, такий курс і отримаєш

Як і прогнозував радник Президента України з питань економіки Олег Устенко, посилення карантинних заходів, запроваджене в Україні з 8 до 24 січня, суттєво не вплинуло на курс гривні до долара, адже багато підприємств продовжували працювати, а кон’юнктура на зовнішніх ринках сприяла притоку валюти в країну.

Олег Устенко

Нагадаємо, що обмежувальні заходи в основному стосувалися лише сфери послуг, а промислові, аграрні підприємства та банківська система продовжували працювати у звичному режимі. Тож січневий карантин, як бачимо на валютних табло, зовсім не завадив гривні. За словами, радника Президента, на курс валюти в Україні впливала низка чинників.

По-перше, це стан зовнішніх ринків, який зараз поліпшується. Зокрема, зростають ціни на групи товарів, які експортує Україна: метали й сільськогосподарську продукцію. За даними продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), загальний індекс цін на продовольчі товари в січні виріс в річному вираженні на 4,3%, причому індикатор зростає вже восьмий місяць поспіль і досяг максимуму з липня 2014 року.

По-друге, це означає, що українські експортери завозили в країну більше валютної виручки. А додаткова пропозиція валюти на ринку створювала тиск на іноземні валюти, що і сприяло зміцненню гривні. За даними НБУ, зростання експорту товарів у січні прискорилося до 18.2% (у порівнянні рік до року) і сталося це саме завдяки високим світовим цінам на продовольство та нарощуванню поставок чорних металів і залізних руд. Утім, подальший ріст експорту стримувала менша пропозиція продовольчих товарів унаслідок нижчого врожаю 2020 року.

По-третє, приплив валюти в Україну збільшився завдяки залученню зовнішніх кредитних ресурсів, які допомогли збільшити міжнародні резерви України до $29,1 млрд і досягти їх максимуму за останні 8 років. Нагадаємо: у грудні минулого року були розміщені єврооблігації на суму $600 млн із дохідністю 6,2%, та відновився інтерес нерезидентів до державних цінних паперів. Вже у новому році Міністерство фінансів залучило на двох аукціонах з розміщення ОВДП понад 17 млрд грн. Частина покупців для придбання ОВДП заводили в країну валюту і конвертували її у гривню.

Таким чином, і були створені підстави для зміцнення національної валюти на початку 2021 року.

Коли навіть спекулянти поводяться чемно

Тарас Козак

Що ж стосується найближчих перспектив. Президент інвестиційної групи УНІВЕР Тарас Козак у своєму дописі в FB зазначив, що позаду залишилися два традиційно найскладніші місяці для гривні – грудень і січень.

«Перед новорічними святами держава активно розплачується зі своїми підрядниками, і в економіку вкидаються величезні обсяги гривні. Чимало з них потрапляє на валютний ринок та тиснуть на курс нацвалюти до долара. Цього грудня понад 200 мільярдів гривень із державних і муніципальних бюджетів та фондів перекочували в приватний сектор. Проте курс гривні до американця коливався у вузькому діапазоні 27.8-28.5 грн/долар.

Професійні валютні спекулянти зараз бояться бавитися в традиційну гру – «купляй бакси на всі гроші, бо гривня точно впаде». Адже Нацбанк за останні роки кілька разів дуже боляче покарав таких гравців через суттєве посилення гривні», – коментує фінансист.

За його словами з лютого, зазвичай, починається сезонне укріплення національної валюти. Оскільки сотні агрокомпаній, які тримають експортну виручку в іноземній валюті, заводять в Україну долари та продають їх за гривню, щоб готуватися до весняно-польових робіт. «Аграріям потрібно проводити ремонт та профілактику сільгосптехніки, закуповувати пальне та посадковий матеріал, придбавати міндобрива та засоби захисту рослин», – пояснює Тарас Козак.

Також не зменшуються потоки грошей від наших заробітчан, котрі, не зважаючи на карантини, успішно працюють закордоном і перераховують частину заробітків своїм родинам в Україні. За даними НБУ, впродовж 2020 року обсяг переказів трудових мігрантів в Україну становив $12,1млрд – це на $200 млн більше ніж у 2019-му.

Пан Козак стверджує, що зараз на казначейських рахунках Мінфіну достатньо валюти, щоб покривати зовнішні платежі за боргами без додаткових запозичень та без допомоги МВФ. А іноземні портфельні інвестори швидко збільшують обсяги гривневих ОВДП в своїх портфелях. Тому причин для послаблення гривні на піврічному економічному горизонті він не бачить.

За прогнозами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, у 2021 році курс національної валюти може становити 28,6 грн/дол. А експерти очікують, що курс гривні в поточному році коливатиметься в межах 27-29,5 грн/дол.

«На мою думку, в найближчі місяці на валютному ринку буде тенденція до посилення гривні. Можна очікувати курс нацвалюти в діапазоні 27-28 грн/долар за базовим сценарієм. Навряд чи ми побачимо позначку 26 грн/долар на таблах обмінників, хоча десь там нинішній реальний курс за моїми оцінками. Національний банк не дозволить гривні суттєво посилитися, щоб не наражатися на критику експортерів», – каже Тарас Козак.

Аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital очікують курсу 28 грн/$ до кінця 2021 року. Вони поліпшили прогноз зростання ВВП України до 5,3%. Про це повідомив глава компанії Томаш Фіала на конференції «Глобальний економічний огляд», організованої Європейською бізнес-асоціацією у четвер, 4 лютого, пише Інтерфакс-Україна. За словами, фінансиста, політика Національного банку буде важливим фактором впливу на курс гривні цього року. Мовляв, нове керівництво НБУ декларує прихильність до політики гнучкого валютного курсу і навряд чи повернеться до практики його фіксації. Однак фахівці інвесткомпанії очікують, що Нацбанк стримуватиме зміцнення гривні активніше, ніж у 2019 році, не допускаючи коливань більш ніж на 10%.

Марина Нечипоренко, Київ