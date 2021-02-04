Валютна весна, або Як на гривню вплине посівна
Останні тенденції на валютному ринку, де нині спостерігається повільне, але планомірне зміцнення гривні, свідчать про певну активізацію економічних процесів в країні. Сьогодні валютний курс коливається близько 28 грн за долар і має стійку тенденцію до стабілізації та незначного зміцнення національної валюти. Спираючись на багаторічні спостереження, експерти кажуть – гривню в цей період традиційно підтримує підготовка до посівної кампанії. Укрінформ розбирався, як довго це може тривати.
Які підвалини закладеш, такий курс і отримаєш
Як і прогнозував радник Президента України з питань економіки Олег Устенко, посилення карантинних заходів, запроваджене в Україні з 8 до 24 січня, суттєво не вплинуло на курс гривні до долара, адже багато підприємств продовжували працювати, а кон’юнктура на зовнішніх ринках сприяла притоку валюти в країну.
Нагадаємо, що обмежувальні заходи в основному стосувалися лише сфери послуг, а промислові, аграрні підприємства та банківська система продовжували працювати у звичному режимі. Тож січневий карантин, як бачимо на валютних табло, зовсім не завадив гривні. За словами, радника Президента, на курс валюти в Україні впливала низка чинників.
По-перше, це стан зовнішніх ринків, який зараз поліпшується. Зокрема, зростають ціни на групи товарів, які експортує Україна: метали й сільськогосподарську продукцію. За даними продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), загальний індекс цін на продовольчі товари в січні виріс в річному вираженні на 4,3%, причому індикатор зростає вже восьмий місяць поспіль і досяг максимуму з липня 2014 року.
По-друге, це означає, що українські експортери завозили в країну більше валютної виручки. А додаткова пропозиція валюти на ринку створювала тиск на іноземні валюти, що і сприяло зміцненню гривні. За даними НБУ, зростання експорту товарів у січні прискорилося до 18.2% (у порівнянні рік до року) і сталося це саме завдяки високим світовим цінам на продовольство та нарощуванню поставок чорних металів і залізних руд. Утім, подальший ріст експорту стримувала менша пропозиція продовольчих товарів унаслідок нижчого врожаю 2020 року.
По-третє, приплив валюти в Україну збільшився завдяки залученню зовнішніх кредитних ресурсів, які допомогли збільшити міжнародні резерви України до $29,1 млрд і досягти їх максимуму за останні 8 років. Нагадаємо: у грудні минулого року були розміщені єврооблігації на суму $600 млн із дохідністю 6,2%, та відновився інтерес нерезидентів до державних цінних паперів. Вже у новому році Міністерство фінансів залучило на двох аукціонах з розміщення ОВДП понад 17 млрд грн. Частина покупців для придбання ОВДП заводили в країну валюту і конвертували її у гривню.
Таким чином, і були створені підстави для зміцнення національної валюти на початку 2021 року.
Коли навіть спекулянти поводяться чемно
Що ж стосується найближчих перспектив. Президент інвестиційної групи УНІВЕР Тарас Козак у своєму дописі в FB зазначив, що позаду залишилися два традиційно найскладніші місяці для гривні – грудень і січень.
«Перед новорічними святами держава активно розплачується зі своїми підрядниками, і в економіку вкидаються величезні обсяги гривні. Чимало з них потрапляє на валютний ринок та тиснуть на курс нацвалюти до долара. Цього грудня понад 200 мільярдів гривень із державних і муніципальних бюджетів та фондів перекочували в приватний сектор. Проте курс гривні до американця коливався у вузькому діапазоні 27.8-28.5 грн/долар.
Професійні валютні спекулянти зараз бояться бавитися в традиційну гру – «купляй бакси на всі гроші, бо гривня точно впаде». Адже Нацбанк за останні роки кілька разів дуже боляче покарав таких гравців через суттєве посилення гривні», – коментує фінансист.
За його словами з лютого, зазвичай, починається сезонне укріплення національної валюти. Оскільки сотні агрокомпаній, які тримають експортну виручку в іноземній валюті, заводять в Україну долари та продають їх за гривню, щоб готуватися до весняно-польових робіт. «Аграріям потрібно проводити ремонт та профілактику сільгосптехніки, закуповувати пальне та посадковий матеріал, придбавати міндобрива та засоби захисту рослин», – пояснює Тарас Козак.
Також не зменшуються потоки грошей від наших заробітчан, котрі, не зважаючи на карантини, успішно працюють закордоном і перераховують частину заробітків своїм родинам в Україні. За даними НБУ, впродовж 2020 року обсяг переказів трудових мігрантів в Україну становив $12,1млрд – це на $200 млн більше ніж у 2019-му.
Пан Козак стверджує, що зараз на казначейських рахунках Мінфіну достатньо валюти, щоб покривати зовнішні платежі за боргами без додаткових запозичень та без допомоги МВФ. А іноземні портфельні інвестори швидко збільшують обсяги гривневих ОВДП в своїх портфелях. Тому причин для послаблення гривні на піврічному економічному горизонті він не бачить.
За прогнозами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, у 2021 році курс національної валюти може становити 28,6 грн/дол. А експерти очікують, що курс гривні в поточному році коливатиметься в межах 27-29,5 грн/дол.
«На мою думку, в найближчі місяці на валютному ринку буде тенденція до посилення гривні. Можна очікувати курс нацвалюти в діапазоні 27-28 грн/долар за базовим сценарієм. Навряд чи ми побачимо позначку 26 грн/долар на таблах обмінників, хоча десь там нинішній реальний курс за моїми оцінками. Національний банк не дозволить гривні суттєво посилитися, щоб не наражатися на критику експортерів», – каже Тарас Козак.
Аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital очікують курсу 28 грн/$ до кінця 2021 року. Вони поліпшили прогноз зростання ВВП України до 5,3%. Про це повідомив глава компанії Томаш Фіала на конференції «Глобальний економічний огляд», організованої Європейською бізнес-асоціацією у четвер, 4 лютого, пише Інтерфакс-Україна. За словами, фінансиста, політика Національного банку буде важливим фактором впливу на курс гривні цього року. Мовляв, нове керівництво НБУ декларує прихильність до політики гнучкого валютного курсу і навряд чи повернеться до практики його фіксації. Однак фахівці інвесткомпанії очікують, що Нацбанк стримуватиме зміцнення гривні активніше, ніж у 2019 році, не допускаючи коливань більш ніж на 10%.
Марина Нечипоренко, Київ