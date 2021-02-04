Оператори ГРМ не мають перекладати на споживачів свою неефективність – Вітренко

Законодавство потребує змін, які не дозволять операторам газорозподільчих мереж (ГРМ) перекладати на споживачів неефективність своєї діяльності і зроблять прозорою їх господарську і фінансову діяльність.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в ході публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії до 2030 року.

Проблема в українському законодавстві полягає в тому, зазначив Вітренко, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановлює тариф, базуючись на фактичних витратах конкретного оператора ГРМ.

«Але такі оператори не завжди є ефективними. А якщо подивитися на європейський досвід, то в європейському законодавстві дуже чітко записано, що тарифи мають встановлюватися, виходячи не з витрат конкретного оператора, а з витрат так званого "ефективного оператора", - наголосив т.в.о. міністра.

За словами Вітренка, такий механізм формування тарифів означає, що якщо НКРЕКП матиме певні обґрунтування щодо "ефективного оператора", то решта питань вже буде проблемою неефективних операторів, що йому робити: або об'єднуватися з іншими операторами, або покращувати свою ефективність.

«Ми будемо пропонувати, щоб разом з переходом на стимулююче тарифоутворення відбулася зміна нормативно-правових актів, які дозволяють Регулятору встановлювати тариф для "ефективного оператора", а не для конкретного оператора, виходячи з його конкретних витрат. Слід розуміти, що на споживачів не можна перекладати всю неефективність оператора ГРМ", - наголосив керівник Міненерго.

Також, за словами Вітренка, готуються пропозиції щодо закріплення в законодавстві норми про обов'язковість закупівель операторами ГРМ газу виключно через електронний майданчик ProZorro.

"Тоді, принаймні, споживачі і суспільство матимуть хоча б певний комфорт щодо того, що гроші не виводяться з операторів ГРМ, і ті гроші, які вони отримують фактично з населення, дійсно витрачаються на обслуговування мереж, а не на виведення грошей за кордон", - пояснив Вітренко.

Комбінація цих чинників, на його думку, дозволить зробити тарифи прийнятними і зрозумілими для людей і підвищити якість послуг операторів ГРМ, залучивши в цю галузь дійсно необхідні інвестиції.