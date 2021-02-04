СБУ викрила корупційні схеми у підрозділах виконавчої служби у Києві та Миколаєві

Служба безпеки України викрила схеми систематичного отримання хабарів у підрозділах Державної виконавчої служби Миколаєва та Києва.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

Так, за попередніми даними слідства, начальник Центрального відділу Державної виконавчої служби у Миколаєві причетний до організації корупційного механізму отримання грошей від громадян, у тому числі фігурантів виконавчих проваджень. За різні суми неправомірної вигоди учасники схеми забезпечували перемогу «зацікавлених» осіб у ході проведення електронних торгів арештованого майна боржників.

Правоохоронці затримали високопосадовця в обласному центрі під час отримання від посередника 3-х тисяч доларів.

При обшуках за місцями проживання і роботи фігурантів в їхніх автомобілях виявлено чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Наразі чиновника та посередника затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників корупційної схеми.

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У Києві співробітники СБУ викрили посадовця одного зі столичних райвідділів Державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції на вимаганні грошей з фігуранта провадження.

За попередніми даними досудового розслідування, за гроші чиновник «гарантував» закриття виконавчого провадження і зняття арештів з рахунків боржника.

Правоохоронці затримали посадовця відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у службовому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди.