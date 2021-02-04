СБУ повідомила про підозру власнику великої мережі будівельних фірм

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

"Оперативники і слідчі спецслужби затримали у Миколаєві бухгалтерку підприємств, яка, за вказівкою власника, пропонувала 10 тисяч доларів хабара посадовцю Державної фіскальної служби. Неправомірна вигода призначалася аби «вирішити» із службовою особою питання про виключення фірми із переліку платників податків, що відповідають критеріям ризиковості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комерційні підприємства, кінцевим бенефіціаром яких є бізнесмен, «спеціалізуються» на бюджетних коштах, що спрямовуються для реконструкції та будівництва об’єктів критичної інфраструктури. Його структури загалом отримали понад 0,5 мільярда бюджетних коштів.

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Підприємства бізнесмена виконували роботи з численними порушеннями вимог, використовували матеріали неналежної якості, порушували технології виробництва і будівництва, залучали для постачання продукції та виконання робіт фірми із ознаками фіктивності. Через це у компаній фігуранта виникали постійні проблеми із правоохоронними органами. Одне з таких питань і намагалась «вирішити» у Миколаєві бухгалтерка бізнесмена.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України спільно з Нацполіцією задокументувала привласнення комерсантами майна ПрАТ «Укргідроенерго» на понад 32 млн грн.