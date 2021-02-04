НБУ застеріг «Ідея Банк» через порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

Національний банк у січні застосував до АТ «Ідея Банк» захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в січні 2021 року застосовував до АТ «Ідея Банк» захід впливу у вигляді письмового застереження", - йдеться в повідомленні.

Такий захід впливу застосовано за нездійснення банком ідентифікації та верифікації клієнта, а також невиконання банком вимоги щодо заборони проводити фінансові операції з готівкою з фізичними особами, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та обов’язку зупинити здійснення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до зазначеного переліку.