Рада ухвалила закон щодо оптимізації дорожнього будівництва

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності" (№2680).

Як передає кореспондент Укрінформу, це рішення підтримали 267 народних депутатів.

Докумет вносить зміни до Господарського кодексу, законів України «Про основи містобудування», «Про енергозбереження», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» та деяких інших.

Зокрема, закон скасовує необхідність отримання дозволу на виконання будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту доріг, що належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля, та запровадження отримання права на виконання вказаних будівельних робіт на таких спорудах на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

Передбачається також виокремити діяльність з технічного переоснащення підприємств та об’єктів із вживаного у деяких законодавчих актах поняття «будівництво».

Крім того, законом передбачено виключити будівельні норми і правила із об’єктів державної експертизи з енергозбереження та запровадити з 1 травня 2021 року створення містобудівних умов та обмежень в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.