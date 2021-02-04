Україна ледь не єдина в Європі не підтримала авіаперевізників - Криклій

Україна залишилась майже єдиною країною в Європі, яка не надала підтримки авіаперевізникам у період коронакризи.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 на тему «Розвиток промисловості, транспорту та інфраструктури».

"Зараз домагаємося програми по підтримці наших авіаперевізників, бо, на жаль, Україна була майже єдиною країною в Європі, яка не запропонувала якихось дієвих інструментів і форматів підтримки авіаперевізників", - наголосив Криклій.

Він зазначив, що в цьому випадку українська влада має бути на боці вітчизняних авіаперевізників, тому що вони сплачують податки до бюджетів різних рівнів і забезпечують велику кількість робочих місць.

"У нас не має бути диспаритету, коли умови для іноземних перевізників кращі, ніж для наших внутрішніх перевізників, яких ми в першу чергу маємо захищати", - переконаний міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у березні 2020 року було запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції CОVІD-19, який згодом кілька разів подовжували.

Кабінет Міністрів України 14 березня прийняв рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну для іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. З 17 березня закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні призупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Вже в травні 2020 року міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначав, що українські авіакомпанії щомісяця втрачають 600-700 млн грн.

Українські авіакомпанії виконали торік 49 733 польоти (це на 54,7% менше, ніж за 2019 рік), іноземні – 92 314 польотів (-59,1%). За інформацією Державного підприємства обслуговування повітряного руху «Украерорух», найбільше польотів у повітряному просторі України за 2020 рік виконала турецька авіакомпанія Turk Hava Yollari A.O. - 14 623 рейси.