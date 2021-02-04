Україна і Румунія мають взаємні інтереси в енергетиці - Шмигаль

Україна і Румунія мають взаємні інтереси в енергетичній галузі, тому важливо розвивати співпрацю у цій сфері.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час телефонної розмови з Прем’єр-міністром Румунії Флоріном Кицу, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Україна та Румунія мають взаємні інтереси в енергетичній галузі — диверсифікації джерел газо- та електропостачання, у сфері розбудови транспортних коридорів і транзитного потенціалу. Перспективу розвитку у цих питаннях ми готові обговорити найближчим часом на експертному рівні між профільними міністерствами та відповідними енергетичними компаніями», — зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що обидві країни мають чималий потенціал для розвитку співпраці в енергетиці. Одним із пріоритетів українського енергетичного сектору є повна технічна синхронізація з енергосистемою Європейського Союзу.

Співрозмовники обговорили економічну співпрацю та відзначили важливість у цьому контексті українсько-румунської спільної комісії з питань економічного, промислового, наукового й технічного співробітництва.

Шмигаль підкреслив доцільність активізувати заходи в межах прикордонного співробітництва.

Він подякував Румунії за висловлену готовність підтримати Україну в питанні приєднання до Спільного авіаційного простору Європейського Союзу, а також привітав рішення Румунії підтримати необхідність розвитку механізму Європейської комісії щодо доступу країн-учасників Східного партнерства до вакцини від коронавірусу.

Зі свого боку Флорін Кицу висловив підтримку євроінтеграційних прагнень України та зацікавленість Румунії у розвитку спільних інфраструктурних проєктів.

Шмигаль привітав Флоріна Кицу з призначенням на посаду Прем’єр-міністра та запевнив, що уряд України готовий тісно співпрацювати з урядом Румунії на всіх напрямках, що становлять спільний інтерес.