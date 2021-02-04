Торік обіг готівки у касах банків зменшився на 7% – НБУ

У 2020 році обсяг надходжень готівки до кас банків становив 2,11 трлн грн, що на 7,2% менше, ніж у 2019 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

У Нацбанку зазначили, що обсяг видачі готівки із кас банків у 2020 році становив 2,25 млрд грн, що на 2,2% менше, ніж у 2019 році. У Нацбанку зазначили, що до топ-3 касових операцій з видачі готівки потрапили операції клієнтів з використанням платіжних карток (75,1% від загальної кількості касових операцій), для підкріплення операторів поштового зв’язку (5,9%) та для придбання іноземної валюти у клієнтів (6,3%).

Найбільшими джерелами надходжень готівки до банків стали: операції клієнтів з використанням платіжних карток (34,7%), торговельна виручка (34,7%), виручка від усіх видів послуг (9,6%) та надходження від продажу іноземної валюти (5,5%).

Як повідомлялося, упродовж 2020 року обсяг готівки в обігу в Україні збільшився на третину (на 133,4 млрд грн) та становив 558,5 млрд грн.