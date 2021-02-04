Рада пропонує заборонити перераховувати на інфляцію кредити внутрішньо переміщених осіб

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2329 «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 332 народних депутати.

Законопроєктом пропонується доповнити закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» новою статтею 92, якою серед іншого забороняється нараховувати штрафні санкції по зобов’язаннях внутрішньо переміщених осіб, «не застосовувати індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов’язання та проценти річних від простроченої суми, не застосовуються інші фінансові санкції».

Крім цього, законопроєктом передбачено, що кредитори зобов’язані здійснити перерахунок заборгованості для внутрішньо переміщених осіб за договорами кредиту та договорами позики з урахуванням вимог, визначених цим законом.

При цьому законопроєктом забороняється передача боргу тимчасово переміщених осіб колекторам без згоди боржника.

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Правила цієї статті не поширюються на внутрішньо переміщених осіб, кредитори яких доведуть наявність у таких осіб станом на 14 квітня 2014 року прострочення сплати основного боргу та/або процентів, а також внутрішньо переміщених осіб, що отримали кредит, позику після 14 квітня 2014 року та не приступили до виконання зобов’язань за ними станом на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань».