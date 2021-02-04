COVID-19: Одеський порт обслуговуватиме круїзні лайнери за новою процедурою

Працівники Одеського порту підготувались до прийому круїзних лайнерів у навігацію 2021 року згідно з європейськими стандартами охорони здоров’я, запровадженими для убезпечення пасажирів і членів екіпажів від зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМПУ , пославшись на керівника Одеського порту Максима Лапая.

"Ми готові обслуговувати суднозаходи круїзних лайнерів у постковідний період за новою процедурою. Суть новації полягає в тому, що перед заходом судна в порт відбувається обмін інформацією між капітаном і нашим диспетчером стосовно наявності у сторін і сумісності «оперативних планів» дій у порту заходу у разі виявлення на борту судна хворого з підозрою на інфекційне захворювання. Це дозволяє організувати злагоджену взаємодію служб порту і екіпажів суден з метою мінімізації загрози поширення", - зазначив Лапай, коментуючи підсумки VII наради Чорноморської робочої групи (Black Sea Working Group).

За його словами, «оперативний план» адміністрації порту щодо протиепідемічних заходів у разі виявлення на борту пасажирського судна хворого з підозрою на інфекційне захворювання, розроблено з урахуванням рекомендацій проєкту Євросоюзу з перезапуску круїзних операцій після зняття обмежувальних заходів у зв`язку з COVID-19.

Цей документ регламентує прийом та обслуговування суден під іноземними прапорами в умовах пандемії, він погоджений ДУ «Лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України на водному транспорті» та Одеським прикордонним загоном.

Водночас, згідно з "оперативним планом", обмежується вільне пересування іноземців на території України під час карантину. Постановою Кабінету Міністрів України № 1236 від 9 грудня 2020 р. передбачено, що іноземці можуть перетинати держкордон лише при наявності свідоцтва (сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини зі страховою компанією.

Варто зазначити, що Одеський порт має 14 заявок на суднозаходи пасажирських лайнерів Royal Caribbean Cruises в 2021-2022 роках.