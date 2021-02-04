Постраждалі від осінніх пожеж на Луганщині отримали 150 тонн гумдопомоги

Військові надали мешканцям прифронтових населених пунктів Луганщини, постраждалих від осінніх пожеж, гуманітарну допомогу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк.

«До району проведення ООС прибуло декілька вантажівок з гуманітарною допомогою, адресованим медичним закладам Луганщини, дитячим інтернатам та мешканцям прифронтових населених пунктів, які постраждали внаслідок пожеж», - ідеться в повідомленні.

Координатор благодійної організації «Рух за національне та духовне відродження Донбасу «Пліч-о-пліч» Тетяна Кошель розповіла, що гуманітарна допомога включає в себе медичне обладнання, реанімаційні ліжка, перев’язочні матеріали, меблі, будівельні матеріали, одяг тощо.

Допомога надана за підтримки Командування операції Об'єднаних сил та сприяння Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних сил України.

Як зазначила представниця оборонного відомства Лариса Родченко, таку допомогу надав німецький благодійний фонд «Гайд».

«Загалом, це близько 150 тонн вантажу, що буде роздано адресно як на Луганщині, так і на Донеччині. Але на цьому ми не зупиняємося і вже зараз проводимо переговори з представниками посольств Латвії, Литви, Польщі, Естонії та Словаччини про наступний гуманітарний вантаж», - зазначила Родченко.

Також військові завітали до Щастинської та Новоайдарської обласних санаторних шкіл, де передали дітям необхідні речі та меблі.