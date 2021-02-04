Україна має насичену програму на виставці озброєнь в індійському Бангалорі – Таран

Українська оборонна делегація має насичену програму зустрічей, перемовин та контактів, як з офіційними особами, так і представниками державних та приватних компаній на міжнародній виставці авіакосмічної та оборонної промисловості в індійському Бангалорі.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, який на чолі української делегації взяв участь в офіційному відкритті 13-ї виставки "Aero India — 2021".

«Сьогодні маємо змогу ще раз переконатись у величезному потенціалі Індії в оборонній сфері. Тому у рамках виставки запланували насичену програму зустрічей, перемовин та контактів, як з офіційними особами, так і представниками державних та приватних компаній», - заявив очільник МОУ.

За його словами, присутність української делегації на виставці «є свідченням великого взаємного інтересу України та Індії до розвитку партнерських відносин у сфері авіації, космосу, оборонних технологій та виробництва озброєння».

Можливості українських підприємств стратегічних галузей демонструються в об’єднаній експозиції ДК «Укроборонпром» (ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», ДП «Антонов», ДП «ФЕД»).

До складу української делегації також увійшли Надзвичайний та Повноважний посол України в Індії Ігорь Поліха, генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв та заступник Міністра стратегічних галузей промисловості Тарас Коваленко.

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Коментуючи можливості України у галузі авіації, Андрій Таран нагадав, що оборонне відомство вже розпочало реалізацію програми оновлення парку літаків сімейства «Ан». Перший контракт укладено у 2020-му році на постачання трьох літаків. У 2021-му році цю роботу планується продовжити.

Як відомо, Міжнародна виставка авіакосмічної та оборонної промисловості «Aero India» проводиться з 1996 року за підтримки міністерства оборонної промисловості Уряду Індії. Цьогоріч у виставці, яка триватиме до 5 лютого, беруть участь понад 600 індійських і іноземних компаній з 14-ти країн світу. Очікується, що її відвідає близько 150 тис. осіб.