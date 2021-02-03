Уряд пропонує перезапустити роботу індустріальних парків в Україні.

Відповідний законопроєкт ухвалений на засіданні уряду і буде переданий на розгляд Верховної Ради, повідомив у Телеграмі Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Індустріальні парки — запорука стрімкого економічного зростання. Тому уряд пропонує перезапустити роботу індустріальних парків в Україні, аби вони ефективно запрацювали. Зокрема, ми схвалили законопроєкт, який пропонує законодавчо унормувати питання, коли індустріальні парки можуть отримати підтримку з місцевих бюджетів, від Державного фонду регіонального розвитку або в межах цільової субвенції", - зазначив Шмигаль.

Крім того, за його словами, проблемою для індустріальних парків завжди було підключення до інженерних мереж, зокрема, до електричних. В урядовому законопроєкті визначено умови, за якими індустріальні парки будуть безоплатно підключені до відповідної інфраструктури.

Прем'єр переконаний, що розвиток індустріальних парків дасть можливість створювати тисячі нових робочих місць, сприятиме розвитку промисловості та залученню додаткових іноземних інвестицій.

Станом на 28.12.2020 року до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено 45 індустріальних парків, у 23 із них визначено керуючі компанії, а у 8 є учасники.