Посол ЄС закликав Україну не ухвалювати законопроєкт про локалізацію

Європейський Союз очікує, що Україна не ухвалюватиме законопроєкт, який містить пропозиції щодо запровадження вимог локалізації у сфері державних закупівель, оскільки він суперечить Угоді про асоціацію.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Ми очікуємо від української сторони, що вона утримається від прийняття законодавства, що не відповідає Угоді про асоціацію. Це стосується пропозиції запровадити вимоги щодо локалізації у сфері державних закупівель", - сказав Маасікас.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 20 січня звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо необхідності дотримання міжнародних зобов’язань України при внесенні змін до законодавства у сфері публічних закупівель. У цьому контексті глава держави звернув увагу на низку ініціатив, які передбачають виведення з-під дії Закону України «Про публічні закупівлі» в цілому або з-під дії окремих його положень здійснення закупівель товарів і послуг у різних сферах.