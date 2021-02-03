Реалізація промпродукції торік лишилася на рівні 2019 року — Держстат

За 2020 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися менш ніж на 0,1% у порівнянні з 2019 роком і становили 2,48 трлн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

За 2020 рік вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 2,48 трлн грн, що майже на 0,1% менше, ніж за 2019 рік. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 710,36 млрд грн.

Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за минулий рік було реалізовано на 355,02 млрд грн (на 10,1% менше, ніж за 2019 рік), з яких за межі країни — на 125,71 млрд грн. У тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 57,07 млрд грн (на 30,3% менше); сирої нафти та природного газу — на 84,60 млрд грн (на 29,9% менше); металевих руд — на 175,20 млрд грн (на 12,0% більше).

Продукції переробної промисловості за вказаний період було реалізовано на 1,60 трлн грн (на 0,4% більше, ніж за 2019 рік), з яких за межі країни — на 582,24 млрд грн. У тому числі вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 571,08 млрд грн (на 7,6% більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів — на 371,57 млрд грн (на6,0% менше); продукції машинобудування — на 172,91 млрд грн (на 8,1% менше).

Також за 2020 рік було вироблено, передано та розподілено електроенергії на 361,76 млрд грн (на 8,9% більше у порівнянні із 2019 роком), вироблено та розподілено газу — на 75,32 млрд грн (на 3,2% більше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, за 2019 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 650,4 млрд грн. Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за позаминулий рік було реалізовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% більше, ніж за 2018 рік), переробної промисловості – на 1,60 трлн грн (на 2,4% менше), вироблено, передано та розподілено електроенергії на 331,36 млрд грн (на 0,7% більше), газу — на 73,02 млрд грн (на 12,5% менше).