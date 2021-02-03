Український ринок нових комерційних авто у січні зріс на 6% - експерти

В Україні за січень 2021 року було придбано та зареєстровано 901 новий комерційний автомобіль, що на 6% більше, ніж у січні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"У січні 901 нова машина поповнила український парк комерційних автомобілів. З таким результатом ринок нових вантажних і спец авто, незважаючи на локдаун, продемонстрував 6-відсотковий ріст відносно січня 2020 року", - повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що найбільшим попитом на ринку нових комерційних авто у січні користувалися автомобілі марки Renault, які охопили 22% цього сегменту автомобільного ринку. Загалом у минулому місяці було придбано 202 авто цієї марки, що майже на 36% більше ніж у січні 2020 року.

На другому місці за популярністю опинилась марка Peugeot 97 реєстрацій авто цієї марки у січні 2021 року, що на 8% більше ніж у січні 2020 року. Третє місце посіла марка Fiat: 90 реєстрацій, що на 36% менше ніж за аналогічний місяць минулого року. На четвертому місці опинилась марка МАЗ, попит на яку зріс на 22% до 89 авто. На п'ятому місці - Ford, 84 авто цієї марки було придбано у січні 2021 року, така ж кількість була придбана у січні минулого року.