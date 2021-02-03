ФГВФО підписав меморандум про співпрацю із Всесвітньою радою кредитних спілок
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
У вівторок, 2 лютого 2021 року, відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU) щодо проєкту місії USAID в Україні «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)». Від імені Фонду меморандум підписала директор-розпорядник Світлана Рекрут, від імені Всесвітньої ради кредитних спілок – директор проєкту КЕП Ева Сєржиньска. Метою співпраці у рамках підписаного меморандуму, зокрема є забезпечення сприятливого середовища для розвитку кредитних спілок та створення системи гарантування вкладів членів кредитних спілок.
"Розширення гарантій на вклади фізичних осіб, залучені небанківськими фінансовими установами, – це один із пріоритетних напрямів роботи Фонду. Упродовж останніх років ми активно працювали над розробкою відповідної моделі, і наше завдання зараз – напрацювати та затвердити відповідну нормативно-правову базу. Для нас принциповий момент створити єдину систему гарантування в усіх установах, що мають право залучати вклади від населення", – сказала Рекрут.