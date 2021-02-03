Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) підписав меморандум про співпрацю із Всесвітньою радою кредитних спілок для забезпечення сприятливого середовища для розвитку кредитних спілок та створення системи гарантування вкладів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

У вівторок, 2 лютого 2021 року, відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU) щодо проєкту місії USAID в Україні «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)». Від імені Фонду меморандум підписала директор-розпорядник Світлана Рекрут, від імені Всесвітньої ради кредитних спілок – директор проєкту КЕП Ева Сєржиньска. Метою співпраці у рамках підписаного меморандуму, зокрема є забезпечення сприятливого середовища для розвитку кредитних спілок та створення системи гарантування вкладів членів кредитних спілок.

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"Розширення гарантій на вклади фізичних осіб, залучені небанківськими фінансовими установами, – це один із пріоритетних напрямів роботи Фонду. Упродовж останніх років ми активно працювали над розробкою відповідної моделі, і наше завдання зараз – напрацювати та затвердити відповідну нормативно-правову базу. Для нас принциповий момент створити єдину систему гарантування в усіх установах, що мають право залучати вклади від населення", – сказала Рекрут.