Україна у січні імпортувала індиків на $650 тисяч - торговий представник
Як передає Укрінформ, про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка у фейсбуці.
"Про торгівлю і правопис. У січні в Україну завезли индиків вагою до 185 грамів на суму 650 тис. дол. Ми імпортували в основному морожене м’ясо индиків на 557 тис. доларів. Але також експортували м’ясо индиків на 70 тис. доларів, що на 46 тис. більше, ніж у січні минулого року. А ще у митній класифікації индики (010512) сусідять з качками (010513). Тому не займайте индиків і правопис», - написав Качка.
Як повідомляв Укрінформ, фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року і з цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису.
За інформацією адвоката Дмитра Ільченка, Окружний адміністративний суд Києва 28 січня задовольнив позов та скасував постанову № 437 «Питання українського правопису», якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».
Згодом у суді заявили, що в ході розгляду справи було встановлено, що «Кабінет Міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів».
«З огляду на це суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису», - ідеться в повідомленні ОАСК.
Кабінет Міністрів заявляв про намір оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва, що задовольнив позов та скасував постанову «Питання українського правопису», якою схвалено нову редакцію «Українського правопису».