Рада планує дозволити третейським судам розглядати спори щодо захисту прав споживачів

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №3411 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду".

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів.

Проєкт закону передбачає внесення змін до законів "Про третейські суди" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Пропонується передбачити зміну порядку державної реєстрації третейських судів, зокрема визначити Міністерство юстиції єдиним суб’єктом державної реєстрації постійно діючих третейських судів.

Крім цього пропонується посилити вимоги щодо організацій, при яких можуть утворюватися постійно діючі третейські суди, а саме визначити, що такі організації мають бути неприбутковими та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, а строк їх діяльності від моменту державної реєстрації як юридичної особи до прийняття рішення про утворення третейського суду має становити понад п’ять років.

Автори законодавчої ініціативи пропонують розширити повноваження Третейської палати України, зокрема віднести до її повноважень встановлення відповідності засновника утворюваного постійно діючого третейського суду вимогам закону та надання відповідного висновку, а у разі невиконання засновником вимог закону Третейська палата має звертатись до органу держреєстрації із відповідною заявою.

Щодо компетенції суду, то парламентарії пропонують визначити, що у судах можуть розглядатися спори щодо захисту прав споживачів (положення набирає чинності через три роки з дня набрання чинності цим законом).

Крім того, розділом ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проєкту закону передбачено здійснення перереєстрації постійно діючих третейських судів відповідно до нових вимог закону.

Діяльність постійно діючих третейських судів, які не звернуться до органу державної реєстрації у встановлений строк, буде припинена у судовому порядку.

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При цьому депутати не підтримали два альтернативні законопроєкти - №№ 3460 "Про внесення змін до Закону України "Про третейські суди" щодо приведення норм закону до вимог міжнародних правил арбітражу та чинного законодавства, підвищення прозорості діяльності третейських судів, розширення їх використання юридичними та фізичними особами" та 3045-1 "Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку діяльності третейських судів та підвищення відповідальності третейських суддів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)".