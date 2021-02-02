Шмигаль розповів, як бюджет зріс більш як на 106% у січні

Зростання надходжень до Державного бюджету у січні цього року відбулось завдяки загальному відновленню економіки та ліквідації подакових схем.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці.

«У січні цього року до державного бюджету надійшло 66 млрд грн. Це на 15 млрд більше, ніж торік. І це попри карантин зимових канікул, а головне — без жодного тиску на бізнес», - написав Шмигаль.

Він додав, що такі надходження забезпечили завдяки ліквідації схем в податковій та на митниці, а також завдяки загальному відновленню економіки. Глава уряду також зауважив, що продовжується зростання споживчого попиту.

Шмигаль наголосив, що виконання бюджету дає змогу уряду повною мірою виконувати соціальні зобов’язання.

Як повідомлялося, у січні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 57,6 млрд грн, розпис виконано на 106,5%.

При цьому за платежами, справляння яких контролює ДПС, надходження становили 33,3 млрд грн, або 111,4%, що на 3,4 млрд грн більше розпису січня. З бюджету було відшкодовано 13,0 млрд грн податку на додану вартість.

Основними платежами, за рахунок яких відбулось перевиконання, стали: податок на додану вартість (+2,9 млрд грн), за рахунок пожвавлення споживчого попиту у грудні 2020 року, покращення адміністрування, та рентна плата за користування надрами (+0,4 млрд грн).

Находження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 22,1 млрд грн, або 100,4% від розпису січня. Із загальної суми майже 20,5 млрд грн надійшло від ПДВ, 1,5 млрд грн – від ввізного мита.