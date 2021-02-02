Рада завернула законопроєкт про підвищення держмит

Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №3236-1 «Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» щодо приведення у відповідність розміру ставок на деякі нотаріальні дії».

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 246 народних депутатів.

Законопроєктом пропонувалося збільшити у десятки разів мита за вчинення окремих нотаріальних дій. Зокрема, плату за посвідчення заповітів пропонувалося встановити у 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян(наразі 0,05 податкових мінімумів), засвідчення справжності підпису - до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (наразі 0,02 мінімуму).

Як зазначається у пояснювальній записці, більшість ставок державного мита встановлена в частинах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, який затверджений ще у 1995 році, і не враховують інфляційних процесів, які відбулися за цей період.

«Слід зазначити, що в деяких випадках витрати на здійснення окремих дій є більшими, ніж сума державного мита, яка справляється за їх вчинення», - наголошується у пояснювальній записці.