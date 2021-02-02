Домогосподарства стимулюватимуть встановлювати об’єкти відновлюваних джерел енергії

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження спільно з Міністерством енергетики розробляють законопроєкт, який створить стимули для розвитку малої розподіленої енергогенерації з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Спільно з Міненерго вже працюємо над розробкою нового законопроєкту, який дозволить встановлювати об’єкти «чистої» енергетики для генерації енергії лише на власні потреби (без «зеленого» тарифу) за вже відомим у світі принципом Net Metering», - сказав заступник голови Держенергоефективності Юрій Шафаренко під час круглого столу, присвяченого обговоренню світових тенденцій та перспектив розвитку малої енергогенерації з ВДЕ в Україні.

За його словами, в Україні набувають популярності сонячні електростанції у приватних домогосподарствах. Якщо на кінець 2017 року лише близько 3 тис. сімей перейшли на сонячні панелі, то станом на кінець 2020 року – вже майже 30 тис. родин. Разом вони генерують 900 млн кВт-год. електроенергії. Цього достатньо, запевняє Шафаренко, щоб постачати електроенергію ще для майже 300 тис. родин. Проте, зауважив він, необхідно розробити механізми, які б мотивували встановлення таких технологій.

«Вже у 2020 році встановлено 1 574 МВт потужностей сонячної енергетики, з яких 226 МВт – це СЕС у домогосподарствах. Втім необхідно розробити механізми, які б мотивували встановлення таких технологій не лише для реалізації в мережу, а саме для забезпечення власних енергопотреб», - зазначив Шафаренко.

Як наголосив у ході круглого столу заступник міністра енергетики з євроінтеграції Ярослав Демченков, Міненерго покладає значні сподівання на створення сегменту так званих просьюмерів –виробників і одночасно споживачів електроенергії. Цей напрямок може стати одним із ключових елементів сталого розвитку енергетичного сектору.

Учасники круглого столу також розглянули міжнародний досвід у цій сфері, звернувши особливу увагу на умови розвитку малої генерації в Іспанії, Бельгії, Австралії та Німеччині.

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Як повідомлялося, Net Metering (Система чистого вимірювання) - політика в області електропостачання, що застосовується до власників невеликих об’єктів ВДЕ. Значення "чистого вимірювання" визначається як різниця між спожитою електроенергією й електроенергією, переданою в мережу. Відповідно до «системи чистого вимірювання», власник ВДЕ-об’єктів отримує роздрібний кредит на суму, яка еквівалентна вартості виробленої електроенергії, або більшу за неї.