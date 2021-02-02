Укрексімбанк продає завод напівпровідників у Запоріжжі

У системі електронних аукціонів ProZorro виставлено на продаж майновий комплекс «Заводу напівпровідників», розташований у місті Запоріжжі. Цінові пропозиції можна подавати до 17 лютого.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу банку.

"Об’єкти, які є предметами застави та іпотеки, реалізуються в рамках процедури банкрутства ПрАТ «Завод напівпровідників» для забезпечення виконання кредитних зобов’язань перед Укрексімбанком", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємство є найбільшим в Україні проєктом з виробництва матеріалів для електроніки та геліоенергетики на основі кремнієвих компонентів. Комплексна програма модернізації заводу розпочалась у 2008 році та була повністю завершена протягом трьох років.

Основними видами діяльності є виробництво трихлорсилану, полікристалічного та монокристалічного кремнію. Сфера застосування цих матеріалів – виготовлення сонячних батарей, силової електроніки, комплектуючих до електроприладів.

Нині виробництво «Заводу напівпровідників» законсервоване і перебуває у належному технічному стані, зауважили в банку.

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Заставне майно реалізується шляхом продажу двох лотів, кінцевий термін подання цінових пропозицій - 17 лютого 2021 року.

Лот 1 складається з будівель та споруд заводу. Початкова вартість – 170,8 млн грн без ПДВ.

До Лоту 2 входить великий перелік рухомого майна, зокрема, машини та обладнання, інструменти, прилади, інвентар, капітальні інвестиції, колісні транспорті засоби, об’єкти незавершеного капітального будівництва, роботи по модернізації. Початкова вартість – 320,3 млн грн без ПДВ.

Справа про банкрутство ПрАТ «Завод напівпровідників» була порушена Госпсудом Запорізької області 6 січня 2015 року, банкрутом завод визнано у травні 2017 року. За даними з відкритих джерел, податковий борг підприємства на 1 грудня 2020 року - 87,9 млн грн.