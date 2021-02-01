В уряді сформували робочу групу для переговорів щодо «промислового безвізу» з ЄС

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України провели міжвідомчу нараду щодо підготовки до укладення угоди "промислового бевізу" з Європейським Союзом та сформували робочу групу для переговорів з європейськими партнерами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінеконономіки.

"За результатами наради було сформовано робочу групу для участі у переговорному процесі з європейськими експертами щодо укладення Угоди АСАА, яка буде затверджена відповідним наказом Мінекономіки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у міжвідомчій нараді щодо стану підготовки до укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА) взяли участь представники Мінекономіки, Міндовкілля, Міненерго, Держпродспоживслужби, Держенергоефективності, Нацагентства з акредитації та інші.

“Укладання “промислового безвізу” є одним з ключових пріоритетів Президента та уряду. Угода відкриє для українських виробників і експортерів величезні нові можливості. Тому підготовча робота до укладання цієї угоди є вкрай важливою і потребує максимальної координації зусиль усіх задіяних сторін”, - наголосив глава Мінекономіки Ігор Петрашко.

У Мінекономіки нагадують, що 29 жовтня 2020 року розпочата попередня оціночна місія експертами ЄС щодо готовності української інфраструктури якості до укладання Угоди АСАА. Наразі було вже проведено 15 онлайн-засідань.

Першими пріоритетними секторами промислової продукції для “промислового безвізу” визначено: низьковольтне електричне обладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини.

Як повідомлялося, Угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA, або так званий «промисловий безвіз»). Спочатку АСАА може охоплювати один або кілька секторів, з поступовим розширенням на всі передбачені в Угоді 27 секторів. Потенційно ACAA може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках.