САП направила до суду справу про відчуження 20 мільйонів, які підлягали конфіскації

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду справу проти 4 осіб за обвинуваченням у незаконному відчуженні 20 млн гривень, які підлягали конфіскації в дохід держави.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НАБУ.

«НАБУ та САП закінчили розслідування фактів незаконного відчуження 20 млн грн, які підлягали конфіскації в дохід держави. 29 січня 2021 року прокурори САП скерували до суду обвинувальний акт, складений детективами НАБУ, стосовно чотирьох осіб», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Національного антикорупційного бюро, статус обвинувачених мають: два директори та бухгалтер комерційних компаній, задіяних в одній із корупційних схем на ПАТ «Укрзалізниця» - за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації); і юрисконсульт одного з банків – за ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість).

У відомстві поінформували, що влітку 2016 року НАБУ та САП викрили схему, за якою держпідприємство «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (наразі — філія «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця») упродовж 2014-2016 рр. закуповувало шпали та бруси за цінами на 80% вищими за середньоринкові.

За даними слідства, закупівлі здійснювалися через низку комерційних компаній, підконтрольних особі, яка у подальшому виконувала обов’язки директора філії, в результаті чого Укрзалізниця незаконно переплатила більше 13 млн грн. Загалом слідство встановило причетність до вчинення злочину шістьох осіб.

Уточнюється, що обвинувальний акт стосовно експосадовця філії Укрзалізниці скерували до Солом’янського районного суду м. Києва у серпні 2017 року (ч.5 ст. 191 КК України).

Зазначається, що у березні 2017 року з одним із керівників компаній-учасниць схеми слідство уклало угоду про визнання винуватості, і обвинувальний вирок, винесений судом на підставі цієї угоди, набув законної сили у травні 2017 року і передбачав конфіскацію в дохід держави 20 млн грн.

«Слідство ініціювало накладення арешту на кошти компаній, задіяних у корупційній схемі. Йшлося про понад 20 млн грн, які мали забезпечити відшкодування збитків. Однак попри ці рішення слідчих суддів, всупереч вимогам законодавства України, представники компаній відчужили арештовані кошти на користь третіх осіб, чим зумовили недоотримання у подальшому державним бюджетом України належних йому платежів на суму понад 20 млн грн», - поінформували у Антикорупційному бюро.

Зокрема, про факт незаконного відчуження 20 млн грн детективи НАБУ та прокурори САП дізналися після отримання повідомлення від Державної виконавчої служби про неможливість виконання вироку суду в частині конфіскації на користь держбюджету коштів через їхню відсутність на рахунках підприємств.

У НАБУ нагадали, що у жовтні 2019 року трьом особам (двом директорам та бухгалтеру комерційних компаній) було повідомлено про підозру, а у лютому 2020 року НАБУ і САП повідомили про підозру юрисконсульту банку. Згодом, у березні 2020 року, стороні захисту відкрили матеріали справи.