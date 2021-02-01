Підприємства погіршили оцінку перспектив своєї діяльності – НБУ

Бізнес суттєво погіршив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності у відповідь на підсилення карантинних заходів на тлі традиційного зниження ділової активності на початку року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НБУ.

Про зміну настроїв бізнесу свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк на щомісячній основі.

Так, за січень 2021 року ІОДА становив 37,6 порівняно з 45,5 в грудні. Очікування підприємств перебувають на рівні нижче рівноважного значення (50 пунктів) одинадцятий місяць поспіль, з березня 2020 року.

У січні 2021 року підприємства всіх секторів, залучених до щомісячного опитування, суттєво погіршили очікування щодо результатів своєї діяльності. Підприємства сфери торгівлі найсильніше відчули наслідки посилення протиепідемічних обмежень на тлі традиційного зниження активності у перший місяць року. Вони стрімко погіршили свої очікування щодо обсягів товарообороту та економічних результатів. Підприємства сфери послуг також посилили негативні оцінки своїх економічних перспектив, очікуючи через запровадження локдауну скорочення обсягів як наданих послуг, так і нових замовлень.

Тривало погіршення оцінок підприємств промисловості: секторальний індекс у січні знизився до 38,6 з 44,6 у грудні. Промисловці значно погіршили очікування щодо обсягів виготовленої продукції та кількості нових замовлень, а також оцінки запасів та цін на сировину та матеріали.

Найнижчі оцінки залишаються в підприємств будівництва (будівництва житла). Так, індекс сектора в січні знизився до 33,1 після незначного поліпшення до 39,1 у грудні. Будівельники очікують на стрімке скорочення обсягів будівництва та нових замовлень з одночасним зростанням вартості послуг підрядників та погіршенням їх доступності.

Підприємства всіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію та послуги на тлі зростання цін на сировину та цін постачальників, а також налаштовані на подальше зменшення чисельності своїх працівників.

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Це опитування підприємств проводилося з 5 січня до 25 січня 2021 року. В опитуванні взяли участь 202 підприємства. Серед опитаних підприємств 35,6% – компанії промисловості, 31,7% – сфери послуг, 27,7% – торгівлі, 5,0% – будівництва. Частка великих підприємств серед респондентів становила 33,2%, середніх – 30,2%, малих – 36,6%. Експортні та імпортні операції здійснюють 40,6% опитаних підприємств, 8,4% здійснюють лише експортні операції, 19,30% – лише імпортні, 31,7% – не здійснюють зовнішньоекономічних операцій. Результати опитувань, наголошують в НБУ, відображають лише думку респондентів, а не оцінки Національного банку України.