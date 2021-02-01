На погодження до Мінфіну надійшли лише 222 з 511 бюджетних програм

Станом на 29 січня 2021 року із 511 бюджетних програм, що потребують затвердження паспортів у поточному році, до Міністерства фінансів на погодження надійшло 222 програми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У рамках виконання закону про Державний бюджет України на 2021 рік Мінфіном проводиться моніторинг складання паспортів бюджетних програм на 2021 рік. Так, головні розпорядники розробляють проєкти паспортів бюджетних програм і подають їх на погодження до Мінфіну протягом 30 днів після набрання чинності закону про держбюджет. Станом на 29 січня 2021 року із 511 бюджетних програм, що потребують затвердження паспортів у поточному році, до Мінфіну на погодження надійшло 222, у тому числі, від міністерств – 157 паспортів, від інших головних розпорядників коштів державного бюджету – 65.

Паспорти бюджетних програм, наголошують у міністерстві, необхідно затвердити до 14 лютого цього року. Дотримання терміну затвердження паспортів бюджетних програм дозволить головним розпорядниками забезпечити своєчасне виконання завдань, визначених стратегічними і програмними документами, та реалізацію їхніх бюджетних програм у 2021 році.