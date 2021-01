У DCH вважають санкції щодо китайських інвесторів «Мотор Січі» незрозумілими

У бізнес-групі DCH бізнесмена Олександра Ярославського, яка є співінвестором в покупці заводу "Мотор Січ", вважають незрозумілим запровадження санкцій щодо китайських інвесторів підприємства.

Про це, передає Укрінформ, ідеться у повідомленні пресслужби бізнес-групи DCH.

"Держава Україна в особі відповідних владних інститутів ухвалила рішення про обмежувальні заходи — санкції щодо китайських інвесторів ПАТ «Мотор Січ». Зі свого боку група DCH перед тим, як взяти участь у долі ПАТ «Мотор Січ», глибоко вивчила ситуацію. Провідні юридичні компанії за нашим дорученням незалежно одна від одної провели власний аудит і надали свої експертні висновки. І дійшли єдиного висновку — китайські інвестори є сумлінними покупцями і законними власниками придбаних ними акцій ПАТ «Мотор Січ». Тому запровадження санкцій стало для нас несподіванкою. Нам невідомі мотиви такого рішення — у тексті Указу Президента України вони не описані, зрозуміло лише, що ініціатором є СБУ", - йдеться у повідомленні пресслужби DCH.

При цьому в бізнес-групі визнають, що держава має право застосовувати такого роду заходи щодо тих чи інших юридичних і фізичних осіб-резидентів інших держав, не оприлюднюючи підстав. "Однак не можна не брати до уваги той факт, що санкції запроваджені безпосередньо напередодні позачергових зборів акціонерів, призначених на 31 січня 2021 р., і метою їх ініціаторів могла бути заборона проведення цих зборів, результатом яких мало стати відновлення законних прав китайських акціонерів «Мотор Січ». Оцінку юридичних та інших наслідків внесення Skyrizon як першої китайської компанії до санкційного списку України ще мають дати фахівці", - зауважили в DCH.

У бізнес-групі також стверджують, що китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» переконані у своїй правоті й продовжать відстоювати свої законні права та інтереси.

"Усі подальші дії DCH будуть здійснюватися з урахуванням нашої зацікавленості у розвитку українського авіабудування та виключно у правовому полі", - резюмували в бізнес-групі.

В офіційній заяві Skyrizon підкреслюється, що введення Україною санкцій проти китайських акціонерів "Мотор Січ" спричинить за собою величезні непоправні збитки.

"Після вступу в силу санкцій, компанія «Skyrizon», як акціонер компанії «Мотор Січ», буде незаконно позбавлена ​​своїх законних прав, обов'язків і зобов'язань, також компанія буде змушена перервати загальноприйняті ділові відносини з українською компанією «Мотор Січ», що спричинить за собою величезні непоправні збитки. З боку держави Україна такі дії - це варварський грабіж і серйозне порушення законних прав та інтересів китайських компаній, що працюють за кордоном, безпрецедентна неповага до принципів і правил міжнародної торгівлі, а також серйозне порушення відповідних положень "Угоди між Урядом України та урядом Китайської Народної Республіки про заохочення і взаємний захист інвестицій", - йдеться в заяві.

У компанії заявили, що будуть використовувати всі можливі юридичні засоби для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 31 січня, у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані Skyrizon Aircraft Holdings Limited китайських інвесторів та ТОВ МС-4 українського бізнесмена Олександра Ярославського. Проте акціонерів товариства про ці збори не повідомили.

На місце зборів приїхали представники СБУ та група народних депутатів.

28 січня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Згідно з цим рішенням, Україна запровадила обмежувальні заходи на три роки до громадянина Китаю Ван Цзін та компаній "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) та "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).

У ЗМІ цих осіб пов’язують із інвесторами компанії “Мотор Січ”.

У січні Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ "Мотор Січ".

Глава відомства Вілбур Росс заявив, що Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні зв’язки з китайською армією.

На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.

У листопаді стало відомо, що китайські інвестори «Мотор Січі» найняли три юркомпанії для процесу проти України на 3,5 млрд. дол.