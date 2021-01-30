Покращенням систем водопостачання: Мінрегіон та ЄІБ реалізують проєкти на €615,5 мільйона

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Європейським інвестиційним банком домовилися про співпрацю щодо покращення систем водопостачання в Україні.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час зустрічі міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова з головою Представництва Європейського інвестиційного банку Жаном-Еріком де Загоном та іншими представниками установи, повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що станом на сьогодні в Україні лише 30% сільських населених пунктів забезпечені централізованим питним водопостачанням. У дев’яти регіонах України по цей день використовується привізна питна вода, тому питання ремонту і реконструкції мереж водопостачання потребує негайного вирішення.

«Для розв’язання проблеми такого масштабу нам буде надзвичайно корисним досвід та ресурси партнерів з Європейського інвестиційного банку. На початковому етапі Мінрегіон виступить як комунікатор між місцевою владою і Банком та фактично створить майданчик для подальшої роботи, яка в результаті покладе початок вирішення проблеми з постачанням питної води», – сказав Чернишов.

Разом з ЄІБ Мінрегіон реалізовує три проєкти загальною сумою фінансування 615,5 мільйона євро. Вони спрямовані на відновлення муніципальної та соціальної інфраструктури, зокрема тієї, що постраждала внаслідок конфлікту на сході України: «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»; «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»; «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві».

Крім того, минулого року розпочато ще два проєкти: «Енергоефективність громадських будівель в Україні» та «Програма з відновлення України», які зараз на стадії ратифікації.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів підтримав подання заявки України на головування у Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону з листопада 2021 року по листопад 2022.