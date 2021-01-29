Експорт українського насіння до країн ЄС торік зріс у 2,7 раза

Експорт українського насіння до країн Європейського Союзу в 2020 році зріс у 2,7 раза порівняно з 2019 роком у кількісному вимірі та в 1,8 раза - в доларовому еквіваленті (до 3,1 млн дол.).

Як передає Укрінформ, про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) у Фейсбуці.

«Згідно з даними державної митної статистики, експорт до 27 країн Європейського Союзу у 2020 році зріс до показника 795 тонн. Це стосується насіння кукурудзи, пшениці, ячменю, ріпаку, сої та соняшнику (дані виключно про культури для сівби)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, зокрема, за грудень 2020 року в ЄС було експортовано насіння вдвічі більше, ніж сукупно за аналогічний період 2017-2020 років, і найбільша частка цього місяця припала на експорт насіння гібридів кукурудзи – 152 тонни.

Найбільшими імпортерами українського насіння в ЄС у 2020 році були: Румунія – 688,7 тонни (кукурудза); Австрія – 36,7 тонни (кукурудза і соняшник); Польща – 18,5 тонни (кукурудза).

Також в УКАБ зауважили, що, за даними митниці, найбільший експорт насіння зазначених культур за останні 4 роки, було зафіксовано у 2018 році - тоді він сягнув 1,13 тис. тонн на загальну суму 5,1 млн дол.

«Слід зазначати, що грудневі показники по експорту насіння в ЄС можуть бути пов’язані з нещодавно прийнятим рішенням ЄС щодо визнання еквівалентною систему сертифікації насіння в Україні. Це рішення по суті дозволило на загальних засадах експортувати насіння в країни Союзу, а не використовувати інші механізми, аби постачати насіння на європейські ринки», - прокоментував координатор комітетів УКАБ Олег Нестеров.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», Україна входить до десятки найбільших імпортерів насіння у світі - у грошовому вимірі вона завозить насіння на 439 млн дол. на рік.

Кабінет Міністрів 23 грудня 2020 року погодив законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері насінництва та розсадництва, а також у сфері додержання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин».