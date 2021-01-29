Рада планує посилити відповідальність за незаконне знищення зелених насаджень

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №3805 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення порядку видалення зелених насаджень».

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосував 281 депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

«Умисне та/або без отримання відповідних дозволів знищення, пошкодження дерев, чагарників, що відносяться до зелених насаджень в населених пунктах, що заподіяло істотну шкоду, – карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк», - зазначається у законопроєкті.

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Окрім цього законодавці пропонують карати «обмеженням чи позбавленням волі на термін від трьох до п’яти років за аналогічні дії «вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб».

Якщо ж знищення зелених насаджень спричинило тяжкі наслідки, то винні особи можуть отримати від 5 до 7 років за гратами.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт стане запобіжником стане запобіжником знищення зелених зон у містах і збереження екології в них.

Як повідомляв Укрінформ, столиця України Київ увійшов до ТОП-100 найзеленіших міст планети.